A591 – Três sepultamentos em Assis neste domingo, dia 6 de abril

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 6 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Davina Flora Gonçalves, de 71 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.

Logo depois, às 16 horas, será sepultado o professor e escritor José Alves (foto abaixo), de 68 anos, que está sendo velado na Catedral de Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

No final da tarde, às 17 horas, será sepultada Janemeyre Dias Oliveira (foto abaixo), de 50 anos, que foi assassinada quando chegava em sua casa, no bairro Nova Assis, na noite deste sábado, dia 5 de abril. O velório acontece no próprio cemitério de Assis.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Maria Aparecida de Oliveira Franciscatte (foto abaixo), de 64 anos.

SÁBADO – Na tarde deste sábado, dia 5 de abril, foi sepultado o senhor José Carlos da Silva (foto abaixo), de 65 anos, que foi velado no Centro Funerário Pax.

O corpo do senhor Silvio Romão Martins, de 93 anos, foi velado em Assis e levado para Londrina, onde ocorreu a cerimônia de cremação.

SEGUNDA– Para o início da manhã desta segunda-feira, dia 7 de abril, já está programado o sepultamento de Paulo Henrique Ravaneli, de 55 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

*atualizado às 9h41