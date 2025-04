A592 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 7 de abril

Há cinco sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 7 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultado Paulo Henrique Ravaneli, de 55 anos.

Logo depois, houve o sepultamento do jovem Henrique Máximo de Souza Ferreira (foto abaixo), de 28 anos.

Às 10 horas, será sepultado o bancário da Caixa Econômica Federal, Luís Antônio Gonçalves da Mota (foto abaixo), de 64 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento do senhor Daniel Bahis, de 73 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário são Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.

Logo depois, às 15h30, será sepultado o senhor Rodnei Medeiros Ortiz, de 66 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

DIA 8 – Já está programado para a manhã desta terça-feira, dia 8 de abril, o sepultamento de Wanderley Antunes de Moraes Neto, de 44 anos, que será velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, a partir das 14 horas desta segunda-feira.

Aos familiares amigos, nossos sentimentos!