Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 13 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultada a senhora Maria Luiza Cinto (foto abaixo), de 78 anos, que está sendo velada no velório do próprio cemitério.

REGIÃO – Em Pedrinhas Paulista, haverá o sepultamento do senhor Gilson Severiano do Nascimento, de 80 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!