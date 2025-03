A564 – Faltando duas rodadas, VOCEM está 3 pontos fora da zona da degola e a 6 do G-8

Reta final do Campeonato Paulista da Série A4 e o VOCEM de Assis reduziu bastante o risco de queda para a Segundona e, se contar com um milagre, ainda poderá avançar à próxima fase, já que, matematicamente, isso é possível, mas improvável.

Na rodada 13, o ‘Esquadrão da Fé’ derrotou a rebaixada Matonense por 3 a 2, fora de casa, foi a 14 pontos e chegou à 12ª posição, ficando 3 pontos distante da zona de rebaixamento e a 6 pontos da quase impossível vaga para seguir na disputa.

O VOCEM terá um jogo em São Paulo, contra o Nacional, neste sábado, dia 15, às 15 horas, e se despedirá em casa, contra o Paulista de Jundiaí, no sábado, dia 22, às 15 horas.

Todas as partidas da última rodada serão dia 15, com início às 15 horas.

Quem deu um importante passo para fugir da zona de degola na noite desta quarta-feira, dia 12 de março, foi o Clube Atlético Penapolense, que derrotou o Barretos, fora de casa, por 2 a 0, chegou aos 12 pontos e ultrapassou o Audax, que perdeu em Osasco para o Nacional por 2 a 0, estacionou nos 11 pontos e caiu para a penúltima posição.

O time de Penápolis receberá o São Caetano, domingo, dia 16, às 10 horas, no estádio Tenente Carriço, e se despedirá diante da rebaixada e desmotivada Matonense, dia 22, às 15 horas, em Matão ou Taquaritinga.

O Audax deu um passo para trás, ao perder em casa e voltar para a zona da degola. O time de Osasco precisará pontuar nas últimas rodadas contra o Joseense (fora de casa) e o Colorado de Caieiras (em casa).

O Grêmio São-Carlense, do técnico Viola, que patinou em casa, ao ceder empate ao Colorado de Caieiras em 1 a 1, foi para 12 pontos, mas está na perigosa 13ª posição.

A equipe de São Carlos enfrentará o Paulista, em Jundiaí, na penúltima rodada, e receberá o Nacional, em casa, na última apresentação.

O Jabaquara de Santos, também conseguiu um importante resultado ao derrotar o São Caetano no grande ABC e saltou para a 12ª posição o atingir 14 pontos.

O clube santista receberá a rebaixada Matonense, no litoral, na penúltima rodada, e se despedirá em Taquaritinga.

MILAGRE – Mesmo estando a 6 pontos da zona de classificação, é praticamente improvável que o VOCEM garanta uma vaga para seguir na competição.

Mesmo que vença seus dois últimos compromissos -Nacional (fora) e Paulista (em casa)-, o Esquadrão da Fé chegaria aos 20 pontos e teria que secar Joseense e Inter de Bebedouro.

O time de Assis teria que torcer para que o Joseense, que tem 20 pontos, seja derrotado pelo quase rebaixado Osasco Audax (em casa) e perca para o Barretos (fora).

No entanto, se o time de Osasco vencer o Joseense, ele chegaria aos mesmos 14 pontos do VOCEM e os dois brigariam para fugir da degola na última rodada.

Ainda assim, a equipe de São José dos Campos tem duas vitórias a mais do que o VOCEM e saldo positivo de 4 gols, enquanto o time de Assis tem saldo negativo de 6 gols.

O Esquadrão da Fé ainda dependeria de fracassos do Inter de Bebedouro, que soma 17, e terá compromissos contra Barretos (em casa) e o São Caetano, no Grande ABC.

Ou seja, só um milagre garantiria o VOCEM na próxima fase do Campeonato Paulista da Série A4, mas o rebaixamento, que continua sendo o grande temor do torcedor, parece estar mais distante, mesmo com difíceis compromissos nas últimas rodadas.

13ª RODADA

Matonense 2 x 3 VOCEM

Joseense 0 x 2 Araçatuba

União Barbarense 2 x 0 Inter de Bebedouro

Taquaritinga 0 x 0 Paulista

São-Carlense 1 x 1 Colorado de Caieiras

São Caetano 0 x 1 Jabaquara

Audax Osasco 0 x 2 Nacional

Barretos 0 x 2 Penapolense

CLASSIFICAÇÃO

1º – União Barbarense – 26 pontos

2º – São Caetano – 24 pontos

3º – Taquaritinga – 24 pontos

4º – Nacional – 24 pontos

5º – Paulista – 24 pontos

6º – Araçatuba – 21 pontos

7º – Colorado de Caieiras – 21 pontos

8º – Joseense – 20 pontos

9º – Inter de Bebedouro – 17 pontos

10º – Barretos – 15 pontos

11º – Jabaquara – 14 pontos

12º – VOCEM – 14 pontos

13º – São-Carlense – 12 pontos

14º – Penapolense – 12 pontos

15º – Audax Osasco – 11 pontos

16º – Matonense – 01 ponto