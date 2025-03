A562 – Após flagrarem furto em escolas, vigias sofrem grave acidente com viatura oficial

Entre a noite desta terça-feira, dia 11 de março, e a madrugada de quarta-feira, dia 12, dois agentes de vigilância patrimonial da Prefeitura de Assis, que não tiveram suas identidades reveladas, viveram diferentes emoções.

Inicialmente, eles tiveram a satisfação de conseguir impedir o furto de três escolas municipais, sendo que uma pessoa teria sido presa em flagrante e levada à Central de Polícia Judiciária.

No entanto, horas depois, por volta das 4h30, eles se envolveram num grave acidente com a viatura oficial, na avenida Siqueira Campos, na vila Operária (foto abaixo).

“Eles conseguiram impedir os furtos, mas, infelizmente, sofreram esse grave acidente”, confirmou o responsável pela Vigilância Patrimonial, Ivan Alves, ouvido pelo Jornal da Segunda.

Segundo um ferroviário aposentado, que mora nas imediações do acidente, por volta das 4h30, ele ouviu um estrondo em frente sua casa: “Inicialmente, pensei que fosse um trovão”, contou.

Quando ouviu mais barulho e gente conversando, o ferroviário saiu para ver o que estava acontecendo e viu um veículo Renault Kwid, verde, personalizado com emblemas da guarda municipal, totalmente danificado, após ter batido de frente com uma árvore na calçada de sua residência, e notou os dois ocupantes feridos, sendo que um deles apresentava um corte na cabeça.

Em poucos minutos, as viaturas das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- compareceram ao local e fizeram o duplo socorro (foto abaixo), levando as duas vítimas à Unidade de Pronto Atendimento -UPA-, no Jardim Aeroporto.

“Eles passam bem, mas continuam em observação”, explicou Ivan Alves, por volta das 7h20.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

Até que o veículo fosse removido, agentes de trânsito sinalizaram o local e impediram o tráfego de veículos no trecho da avenida Siqueira Campos, entre as ruas André Perine e Padre Jorge Frezine.

Por volta das 7h30, a via foi liberada.

.