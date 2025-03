A561 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 12 de março

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 12 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor José Carlos Sampaio, de 83 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

Logo depois, às 10 horas, haverá o sepultamento da senhora Jacy de Oliveira dos Santos, de 83 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30.

A servidora federal aposentada Vera Lúcia Camparin, de 65 anos, será sepultada no início da manhã.

A senhora Maria Tereza dos Santos (foto abaixo), de 76 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!