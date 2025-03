A557 – Com moleques da base, VOCEM vence o líder e deixa a zona do rebaixamento

Sem poder contar com alguns jogadores considerados titulares, o técnico Paulinho McLaren resolveu apostar na base para tirar o VOCEM da incômoda e vergonhosa zona do rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A4.

A tática deu certo.

Mesmo enfrentando o até então líder da competição, União Agrícola Barbarense, na noite deste sábado, dia 8 de março, no estádio Tonicão, a ‘molecada’ da base não tremeu e o time mariano teve tranquilidade e personalidade para virar o placar e dar a primeira vitória ao treinador que chegava à sua sexta atuação no comando do clube.

A principal e mais arriscada mudança aconteceu no gol. O jovem Rafael Cristino, o Rafa, que vem da base do time, fez sua estreia na equipe profissional, deixando Matheus no banco.

Na cabeça de área, o menino Pedro Manoel, que teve seu contrato renovado, ganhou a camisa 5. Firme na marcação, ele deu maiso liberdade para Ibson e Diego armarem as jogadas.

Outra novidade foi a saída de Diogo,m que havia falhado nas últimas duas partidas, para a entrada de Fernandinho na lateral direita.

GOLS – Aos 16 minutos, num contra-ataque, em jogada individual, o atacante Lucas Lotto passou pela zaga mariana, tirou Rafael da jogada e abriu o placar ao time visitante.

Em cobrança de falta de longa distância, aos 32 minutos, Diego arriscou e o goleiro Ivo Neto aceitou. Foi o terceiro gol do meio-campista Diego (foto abaixo), que assumiu a artilharia do VOCEM na temporada.

O gol da virada foi o mais bonito da noite. O atacante Tanque lançou Chileno na ponta direita. Ele se livrou da marcação e chutou forte, com o pé esquerdo, de fora da área, e acertou o ângulo superior direito de Ivo Neto para sacramentar a segunda vitória do time de Assis em 12 jogos.

Na comemoração (foto abaixo), Chileno arrancou a camisa e subiu no alambrado para festejar. Foi advertido com seu quarto cartão amarelo.

Com a vitória sobre o União Barbarense, o VOCEM chegou aos 11 pontos e saiu da zona de rebaixamento.

Matonense, já rebaixada, e Penapolense ocupam as duas últimas posições.

O VOCEM venceu com: Rafael; Fernandinho, Dudu Bahia, Thales e Gustavo; Pedro Manoel, Ibson e Diego; Vinícius, Tanque e Nícolas. Entraram: Chileno e Eduardo Lacerda.

Restam mais três rodadas. Nesta terça-feira, dia 11, às 15 horas, o VOCEM joga em Taquaritinga contra a já rebaixada Matonense.

Depois, o time mariano vai a São Paulo enfrentar o Nacional e se despede em Assis, contra o Paulista de Jundiaí.

Pedro Manoel e Rafael Cristino se abraçam após vitória Imagem: Paulo Henrique Dias

RESULTADOS DA 12ª RODADA

Penapolense 2 x 2 Audax Osasco

VOCEM 2 x 1 União Barbarense

Araçatuba 0 x 0 Paulista

Nacional 3 x 2 Matonense

Colorado Caieiras 2 x 0 Jabaquara

São-Carlense 1 x 2 Taquaritinga

Inter de Bebedouro 1 x 1 Joseense

Barretos 0 x 0 São Caetano

CLASSIFICAÇÃO

São Caetano – 24 pontos

União Barbarense, Taquaritinga e Paulista – 23 pontos

Nacional – 21 pontos

Colorado de Caieiras e Joseense – 20 pontos

Araçatuba – 18 pontos

Inter de Bebedouro – 17 pontos

Barretos – 15 pontos

Jabaquara, São-Carlense, VOCEM e Audax Osasco – 11 pontos

Penapolense – 9 pontos

Matonense – 1 ponto