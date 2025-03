A556 – Três sepultamentos em Assis neste dia 10 de março

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 10 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Norma Soares, de 70 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento acontecerá às 11 horas.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor José Maria do Amaral, que está sendo velado no Centro Funerário Peniel, situado na avenida Marechal Deodoro, 11.

O radialista e ex-DJ do Porão Disco Clube, Carlos Alberto de Oliveira, o Caio (foto abaixo), de 66 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento acontecerá às 15 horas.

DOMINGO – No domingo, dia 9 de março, houve dois sepultamentos no Cemitério de Assis.

A senhora Benedita Duarte dos Santos, de 82 anos, que foi velada no Centro Funerário Pax e sepultada às 14 horas.

A senhora Leila Silva de Assis Batista, de 57 anos, foi sepultada às 16 horas.

REGIÃO – Em Tarumã, há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 10 de março.

A senhora Regina Midena da Silva, de 65 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

O senhor José Ferreira da Silva, de 70 anos, que também está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

*atualizado às 9h40