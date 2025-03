A555 – Morre o radialista Caio, ex-DJ do Porão Disco Clube

Morreu na manhã deste domingo, dia 9 de março, aos 66 anos, o radialista Carlos Alberto de Oliveira, o Caio (foto abaixo), que foi um dos principais DJs na época de ouro da casa noturna O Porão Disco Clube.

Carlos Alberto, o Caio, foi encontro morto por sua irmã. Ele estava caído no banheiro de sua residência, na vila Xavier. Provavelmente morreu após sofrer um mal súbito

O velório acontece nesta segunda-feira, dia 10 de março, a partir das 8 horas, na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, e o horário do sepultamento ainda será definido pela família.

O portal dedicado a notícias do rádio de Assis, Memorial do Rádio Assisense, publicou uma retrospectiva da carreira de Caio. Acompanhe:

“Caio nasceu no dia 04 de abril de 1958 em Assis SP.

Em 1976, foi admitido como operador de som da Rádio Difusora de Assis AM, quando a emissora ainda funcionava no antigo sobrado na Rua Brasil próximo à escola João Mendes Júnior.

Operou a mesa de som para os apresentadores Antônio Sena, João Manoel Vaz, Antônio Sergio Andreucetti, Compadre Tapera, Erasmo Cardoso, Sergio Bocca, Cesar Dias, Luiz Otávio, Benjamin e muitos outros que passaram pela Difusora de Assis.

Caio foi contemporâneo dos operadores: Alves Barreto, Marquinhos Leão, Sandrinho Mendes, Nilson Luis Gomes, João Merlim, Roberto Sales, Adilson Batatinha, Silvio Totti Lara, Zequinha do Brasil e Juninho Negrão.

Em 1984, Caio começa uma nova fase na sua vida quando passa a fazer parte do time de DJs, disk jockeys, do Porão Disco Clube de Assis onde era responsável pela seleção de samba, pagode e forró.

Seu companheiros de trabalho na casa noturna são: Alves Barreto, Reinaldinho “Meinha” e Sergio Alves Pena o “Peninha”.

Foi a melhor fase da casa noturna mais famosa de Assis e região.

Em 1986, é promovido a função de discotecário e passa a organizar o acervo da Difusora, além de cuidar da programação diária.

Em 1990, é convidado e assume a técnica de gravação do Grupo Cultura de Rádio, onde fica responsável por produzir conteúdos que eram veiculados na Cultura AM – 1020 KHz e Cultura 2 FM – 100,1 MHz.

Em 1997, se despede do rádio e passa a trabalhar por conta própria.

Caio é irmão do goleiro Mário Cesar de Oliveira o Marinho que durante muito tempo jogou no VOCEM de Assis, Dracena, Marília Atlético Clube e outros times espalhados pelo Brasil.

Caio vivia com sua família na Vila Xavier em Assis e guardava muitas lembranças do tempo em que militou no rádio assisense.

Recentemente, passou por um duplo luto, quando morreram seu pai e sua mãe num intervalo de dois dias.

Nossos sinceros sentimentos a toda família do querido amigo Caio.