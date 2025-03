A554 – Três sepultamentos em Assis neste dia 7 de março

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 7 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Todos no período da tarde.

O senhor Archimedes Miglimi Fleury, de 88 anos, está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento está marcado para às 15h30.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Adair Idelfonso, de 83 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

No mesmo horário, 16 horas, será sepultada Silvana de Cássia Ireno (foto abaixo), de 46 anos, que está sendo velada no Velório do Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

DIA 8 – No início da manhã deste sábado, dia 8 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, haverá o sepultamento da senhora Dirce Barreiros de Souza, de 77 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!