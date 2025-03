A549 – EXCLUSIVO – De rapel, bombeiros resgatam homem que ameaçava saltar de torre

Usando a prática de rapel, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar, por volta das 22h50 desta segunda-feira, dia 3 de março, o homem que ameaçava saltar de uma torre de telefonia móvel de aproximadamente 60 metros, localizada no distrito do Frutal do Campo, em Cândido Mota.

O rapel é uma atividade vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões e vãos livres.

O Corpo de Bombeiros de Cândido Mota foi acionado por volta das 20h30, quando populares notaram o homem em cima da torre gritando que iria pular.

Policiais militares isolaram a área para que populares não se aproximassem da torre e interferissem na atuação dos bombeiros.

O trabalho de convencimento para que o homem não saltasse até que o resgate fosse concluído, por volta das 22h50, demorou mais de duas horas.

O repórter fotográfico Paulo Henrique Dias acompanhou todo o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros e registrou o momento do resgate (foto abaixo).

Segundo informações de populares que acompanharam o resgate, o homem ameaçava se jogar por conta da tristeza de ter perdido um sobrinho recentemente e por não estar tomando a medicação prescrita,

Após o resgate, a vítima seria conduzida à Santa Casa de Cândido Mota para ser medicada e deverá permanecer em observação.

Momento em que o Corpo de Bombeiros resgatou o homem que ameaça saltar da torre – Imagem: Paulo Henrique Dias