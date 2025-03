A548 – Bombeiros tentam convencer homem a não saltar de torre

Desde às 20h30 desta segunda-feira, dia 3 de março, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cândido Mota está empenhada em tentar convencer um homem a não saltar de uma torre de telefonia móvel de aproximadamente 60 metros.

Até o momento o homem ainda não foi identificado.

A torre está localizada no distrito do Frutal do Campos.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para evitar que população se aproxima da torre.

O repórter fotográfico Paulo Henrique Dias acompanha a tentativa de resgate do Corpo de Bombeiros.

Homem está no topo da torre – Imagem: Paulo H. Dias