A547 – Cemitério de Assis chega a 57 mil sepultamentos; veja os registros dos últimos dias

O Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, atingiu a marca de 57 mil sepultamentos neste domingo, dia 2 de março. No entanto, na área cedida pelo DER à Prefeitura de Assis para ser o cemitério, há cerca de 14 mil sepulturas.

No atual cemitério, inaugurado em janeiro de 1920, também estão os restos mortais das pessoas sepultadas no antigo cemitério localizado na Travessa da Saudade, que foi desativado.

Veja os sepultamentos nesses três primeiros dias do mês de março.

DIA 1º – No sábado, dia 1º de março, foram registrados dois sepultamentos.

No final da manhã, às 10h30, foi sepultado Francisco Manoel da Cruz, o ‘Chiquim‘ (foto abaixo), de 63 anos, antigo morador da vila Adileta e que estava residindo no Jardim Irmã Catarina, CECAP. Ele morreu no Hospital Regional de Assis, vítima de insuficiência respiratória.

Também no sábado, às 16 horas, houve o sepultamento do senhor Silvio Damasceno, de 66 anos.

DIA 2 – No domingo, dia 2 de março, houve dois sepultamentos em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, foi sepultada a senhora Inês de Matos Santos (foto abaixo), de 87 anos.

Logo depois, às 11 horas, aconteceu o sepultamento do fotógrafo Francisco Roselli Neto, o ‘Kiko Roseli’, de 73 anos. Seu jazigo recebeu a placa de número 57.000.

DIA 3 – Nesta segunda-feira, dia 3 de março, há dois sepultamentos programados no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria Laura Vaz dos Santos, de 79 anos, está sendo velada em Florínea, mas será sepultada em Assis, às 11 horas.

O senhor Osvaldo Scanholato, de 96 anos, está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário são Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Lutécia, será sepultada a senhora Olga Martins Claro, de 73 anos.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, será sepultada a senhora Edmea Aparecida Gambale (foto abaixo), de 71 anos.

Em Cândido Mota, há quatro sepultamentos programados nesta segunda-feira, dia 3 de março.

Em horário a ser definido, será sepultado o jovem Luiz Gustavo Souza Santos (foto abaixo), de 20 anos, que foi vítima de afogamento no distrito de Porto Almeida. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal.

No período da manhã, às 10 horas, haverá o sepultamento do senhor Gilson Pires Aparecido, de 59 anos,

Ainda não foi definido o horário do sepultamento do senhor Cincinato Alves dos Santos (foto abaixo), de 66 anos.

A senhora Maria José Guiotti Freitas, de 90 anos, será sepultada em horário a ser marcado.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!