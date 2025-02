A527 – Polícia Rodoviária apreende armas e um arsenal de munições em carro

Um veículo transportando armas e um verdadeiro arsenal de munições foi apreendido pela Polícia Rodoviária na madrugada desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, na Base Operacional da 3ª Companhia, no km 445 da rodovia Raposo Tavares, em Assis. O motorista foi preso, não pagou a fiança arbitrada e acabou sendo levado para a Cadeia de Lutécia, onde aguardará pela audiência de custódia.

A ocorrência foi registrada por volta de 1h30, quando os policiais deram sinal de parada obrigatória ao condutor de veículo Chevrolet/Ônix, com placas de Indaiatuba-SP. Ao ser questionado sobre motivos da viagem e seu destino, o motorista demonstrou nervosismo, levantando suspeita sobre sua conduta.

Com isso, os policiais decidiram realizar uma minuciosa revista no carro. No porta malas foram encontradas duas pistolas calibre 9 mm, marca Taurus, com os devidos carregadores, e uma grande quantidade de munições de vários calibres. O motorista não apresentou documento fiscal das armas e munições e recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de armas,

Além das pistolas, foram apreendidas 29 munições calibre 9 mm, 170 de calibre .45, 795 de calibre 357, 119 de calibre .38, 320 de calibre .40 e 400 de calibre 12.

No total, foram apreendidas 1.833 munições.

O condutor alegou aos policiais ser proprietário de um clube de tiros em Indaiatuba, e que se dirigiu a Presidente Epitácio-SP para vender o armamento. Como não teria conseguido comercializar as armas e munições, ele estava retornando para Indaiatuba. Disse ainda que as armas pertencem ao clube de tiros de sua propriedade e que as carregava para sua proteção pessoal.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Assis, onde o delegado plantonista apreendeu as armas, os carregadores e as munições, estipulando uma fiança no valor de 10 salários mínimos -cerca de R$ 15 mil-. Como o motorista de 31 anos de idade não recolheu a fiança arbitrada, recebeu voz de prisão,sendo encaminhado à Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará audiência de custódia na Justiça.

Armas, carregadores e munições apreendidas

Imagem: Polícia Rodoviária