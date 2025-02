A538 – Assisense promotor de eventos é encontrado morto em São Paulo

O assisense Thiago Roberto de Souza (foto abaixo), de 36 anos, foi encontrado morto em um prédio na capital paulista. A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar as causas da morte.

De acordo com a declaração de óbito, Thiago sofreu politraumatismo. Em razão do estado em que o corpo foi encontrado, a polícia acredita que a morte tenha ocorrido na semana passada.

Thiago era natural de Assis e atuava como promotor de eventos em São Paulo. Sociólogo de formação, ele foi o idealizador de festas, como a Dando e a Popporn, e trabalhou em campanhas de conscientização sobre o HIV.

Thiago trabalhou, inicialmente, no Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Sexualidades, da Unesp. “Eles tinham filmes, revistas, livros, era o pessoal da psicologia, com muita informação. E eu tinha fome de informação. Me aproximei, me envolvi e comecei a participar das ativações de prevenção com travestis, garotas de programa, a galera marginalizada da cidade”, disse ele, no livro “Entre tantos”, publicado pela Prefeitura de São Paulo, em 2023.

O livro, aliás, reúne relatos de pessoas que convivem ou trabalham direta ou indiretamente em São Paulo com o HIV. No capítulo assinado por Thiago, ele explicava como as festas que produzia e tinham o sexo como temática também serviam como conscientização para métodos de prevenção, conversas sobre DSTs e acesso a profilaxias pré e pós-exposição (PrEP e PEP) que impedem a infecção pelo HIV.

“Era a nossa voz cuidando dos nossos. O monólogo virou diálogo. Depois, a estratégia foi apresentada em seminários internacionais e nós fomos até premiados pela Prefeitura”, escreveu Thiago em um trecho, destacando ainda outra luta: “O dia que me convidarem pra falar na ONU ou na OMS (risos), eu vou propor trocar ‘Dia Mundial de Luta contra a Aids’ por ‘Dia Mundial de Conscientização sobre a Aids’. Lutar contra, a gente luta contra a desinformação”.

O corpo de Thiago foi liberado pelo Instituto Médico Legal de São Paulo nesta terça-feira, dia 11, e transladado para Assis, onde foi sepultado no início da manhã, no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Thiago foi sepultado em Assis na manhã desata quarta-feira

Imagem e informações: Extra.Globo.com