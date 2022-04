VOCEM venderá ingressos neste sábado, no Tonicão

A diretoria do VOCEM confirmou que estará vendendo ingressos antecipados na manhã deste sábado, dia 30 de abril, na portaria do estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, para a partida contra a Esportiva Santacruzense, que acontece domingo, às 10 horas.

Antecipadamente, o ingresso custará R$ 10,00, mas é necessário que o torcedor apresente sua carteira de vacinação contra Covid-19.

A intenção da venda antecipada, explicou o diretor financeiro do clube, Fábio Reis, “é evitar filas e aglomeração nas bilheterias do estádio antes da partida.” Os dirigentes do VOCEM estarão nas bilheterias do estádio Tonicão neste sábado até às 12 horas.

ON LINE – Reis explicou que também é possível adquirir o seu ingresso de forma on line. Para isso, basta acessar o link https://vocem.soudaliga.com.br/

ESTREIAS – Para sua primeira apresentação em Assis, pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2022, o VOCEM terá vários reforços no time que tenta a reabilitação, após ser derrotado na estreia, em Presidente Prudente, pelo Grêmio Prudente por 3 a 0.

A principal novidade no ‘Esquadrão da Fé’ deve ser o retorno do zagueiro Klaidher, destaque na temporada anterior e que estava emprestado ao São José para a disputa da Série A-3. “Ele já se apresentou, treinou e está à disposição do técnico PC”, confirmou o presidente Lauro Valim.

Outras novidades no time mariano devem ser o meio-campista Nixon, o lateral esquerdo Rhuan e o atacante Leonardo.

O técnico Paulo César ‘PC’ preferiu não antecipar a escalação, que deve ser anunciada momentos antes da partida.

VOCEM e Santacruzense vêm de derrotas na estreia.

O time de Santa Cruz do Rio Pardo perdeu, em casa, para o Osvaldo Cruz por 1 a 0.

Klaidher volta ao VOCEM neste domingo