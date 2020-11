VOCEM empata no Tonicão e protesta contra arbitragem

O VOCEM perdeu uma grande oportunidade de entrar na zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

Jogando na tarde ensolarada desta quarta-feira, dia 4 de novembro, no estádio Antônio Viana Silva, o ‘Tonicão’, o ‘Esquadrão da Fé’ só empatou com o Grêmio Prudente em 2 a 2.

O time mariano fez um bom primeiro tempo e dominou completamente o adversário, que pouco produziu ofensivamente.

O atacante Pilar, que já havia marcado na estreia contra o Tupã, abriu o placar aos 42 minutos de jogo, aproveitando boa jogada na linha de fundo e cruzamento do rápido e habilidoso Gabriel ‘Ataliba’.

Ainda na primeira etapa, o VOCEM poderia ter ampliado numa boa jogada de Juninho, que entrou na área e levou um tranco do marcador. Os jogadores marianos pediram penalidade máxima, mas o árbitro Júnior Lossávaro nada assinalou.

No lance, Juninho lesionou o tornozelo e não conseguiu voltar para a segunda etapa, sendo substituído pelo meio-campista Jordan.

A mudança deixou o setor de meio campo mais vulnerável e o Grêmio Pudente soube se aproveitar, empurrando o time de Assis contra sua meta.

Logo aos 8 minutos, num lance rápido, o atacante Pajé empatou, livre de marcação, dentro da área, após boa jogada de Luquinha ‘Bozó’.

Com o empate, o time de Assis se desestabilizou e os prudentinos passaram a dominar as ações.

O VOCEM tinha nas jogadas do atacante Gabriel ‘Ataliba’ as principais chances ofensivas, mas a bola não chegava no artilheiro Pilar para concluir a gol.

Num dos cruzamentos, através de cobrança de falta, Diego ‘Bebê’, livre de marcação desperdiçou uma grande oportunidade, ao parar na ótima defesa do goleiro Matheus Jesus.

O Grêmio Prudente, num rápido contra ataque, em jogada iniciada no setor de meio campo, não foi interceptada -repetindo o erro que resultou no gol do Osvaldo Cruz- chegou ao segundo gol, marcado por Luquinha ‘Bozó’, aos 32 minutos.

A partir do segundo gol dos visitantes, o jogo ficou muito truncado, com jogadas mais violentas, mas o VOCEM insistia nos ataques, principalmente, pelo setor esquerdo, com jogadas individuais de ‘Ataliba’ e cruzamentos na grande área, buscando Pilar e Matheus ‘Café’, que entrou no lugar de Bruninho.

Numa das muitas tentativas de conclusão, a bola bateu no braço de um defensor prudentino, mas o árbitro Lossávaro nada marcou, alegando que ela tocou no ombro do zagueiro.

Numa outra jogada iniciada pelo setor esquerdo, ‘Café’ foi oportunista e empatou o jogo.

Minutos depois, o meio campista Jordan, que havia entrado no lugar de Juninho no intervalo, atingiu o adversário por trás, quando ele tentava puxar um contra ataque e foi punido com o cartão vermelho.

Na reação, os jogadores do Grêmio Prudente iniciaram uma grande confusão, que também resultou na expulsão do atacante Camacho, que acabara de entrar.

Ao final do jogo, os jogadores marianos cercaram o árbitro Júnior César Lossávaro, no centro do gramado, e reclamaram bastante por ele não ter marcado as duas penalidades máximas.

O VOCEM empatou com: Gabriel; Nathan, Lucão, Diego Bebê e Luquinha; Tenner, Juninho, Bruninho e Erick; Gabriel ‘Ataliba’ e Pilar. Entraram: Jordan, Matheus ‘Café’ e Valmir. Técnico Betão Alcântara.

O Grêmio Prudente entrou em campo com: Matheus Jesus; Maninho, Matheus Felipe, Kadu e Garagau; Gabriel Silva, Jean Felipe, Luquinha e Léo; Pajé e Alisson. Entraram: Wallace, Camacho, Affonso, MG e Pelé. Técnico: Ademir Fesan.

EMPATE – No outro jogo válido pelo Grupo II, Osvaldo Cruz e Tupã ficaram no empate em 1 a 1, no estádio Breno do Val, em Osvaldo Cruz.

Aos 14 minutos de jogo, o centroavante Thiago abriu o placar para os visitantes.

Paulinho empatou dois minutos após para a equipe da casa.

O resultado manteve o ‘Azulão’, do técnico ‘PC’ isolado na liderança do Grupo, com 10 pontos. Já o tricolor de Tupã manteve a quarta colocação, com cinco pontos.

RESULTADOS

VOCEM 2 x 2 Grêmio Prudente

Osvaldo Cruz 1 x 1 Tupã

Assisense folgou na tabela

CLASSIFICAÇÃO

Osvaldo Cruz – 10 pontos

Grêmio Prudente – 09 pontos

VOCEM – 06 pontos

Tupã – 05 pontos

Assisense – 01 ponto

Pilar abriu o placar para o VOCEM

Imagem: Ivanzinho Mello