VOCEM e Assisense estão no Grupo 2 da Segundona

Em reunião virtual, realizada na tarde desta terça-feira, dia 15 de fevereiro, a Federação Paulista de Futebol divulgou o regulamento e antecipou os grupos regionalizados do Campeonato Paulista da Série B, conhecido também como ‘Segundona’ do futebol estadual.

Serão 36 clubes participantes na primeira fase, que foram divididos em seis grupos.

VOCEM e Atlético Assisense estão no Grupo 2, ao lado de: Grêmio Prudente (Presidente Prudente), Esportiva Santacruzense (Santa Cruz do Rio Pardo), Osvaldo Cruz e Itararé.

Diferente de 2021, os times de Assis não terão o tradicional XV de Jaú pela frente na primeira fase, mas o novo adversário, Itararé, é de uma cidade mais distante. A distância entre Assis e Itararé é de 283 km, enquanto para chegar a Jaú, os assisenses viajaram 238 km no ano passado.

Veja, ao final da reportagem, a composição dos seis grupos regionalizados.

De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam na competição, além dos quatro melhores posicionados das seis chaves.

Na segunda fase, os 16 times serão divididos em quatro grupos, sendo que apenas os dois primeiros avançam às oitavas-de-final.

Depois, as disputas passarão a ser eliminatórias, com jogos de ida e volta, até a decisão final. Os clubes com melhor campanha decidem em casa e levam a vantagem do empate.

A primeira rodada do campeonato acontecerá no dia 17 de abril e a disputa do título acontecerá no dia 18 de setembro.

Os dois finalistas garantem acesso à Série A-3 em 2023.

Nos próximos dias, o Departamento Técnico da Federação Paulista de Futebol deve anunciar a tabela completa dos jogos da primeira fase.

Neste ano, poderão ser inscritos atletas nascidos a partir de 1999.

Após dois anos, os estádios devem receber público a partir da primeira rodada, mas haverá algumas restrições por conta dos riscos de transmissão da Covid-19.

Uma das exigências deve ser a apresentação da carteira de vacinação na portaria do estádio ou a realização de teste horas antes da partida.

Todas as partidas serão transmitidas por plataformas disponibilizadas pela Federação Paulista de Futebol.

Vejam os grupos regionalizados:

Grupo 1

América (São José do Rio Preto)

Andradina

Catanduva

Fernandópolis

Inter de Bebedouro

Penapolense

Grupo 2

Assisense

Grêmio Prudente

Itararé

Osvaldo Cruz

Santacruzense

VOCEM

Grupo 3

Batatais

Francana

São Carlos

São-Carlense

Taquaritinga

XV de Jaú

Grupo 4

Amparo

Independente (Limeira)

Itapirense

Paulista (Jundiaí)

Rio Branco (Americana)

União São João (Araras)

Grupo 5

Atlético Mogi

Flamengo (Guarulhos)

Guarulhos

Joseense (São José dos Campos)

Manthiqueira (Guaratinguetá)

União Mogi (Mogi das Cruzes)

Grupo 6

Colorado (Caieiras)

ECUS (Suzano)

Jabaquara (Santos)

Mauá

Mauaense

Ska Brasil (Osasco)

Lauro Valim, representou o VOCEM na reunião

Clubes do Grupo 2