VOCEM anuncia ‘pacotão’ de contratações, mas continua avaliação

A chegada do novo gerente de futebol no VOCEM, Augusto Ambrogi Sobrinho, movimentou o noticiário esportivo de Assis na última semana.

Em três dias, através das redes sociais, o ‘Esquadrão da Fé’ apresentou um ‘pacotão’ de contratações, mas a diretoria continua realizando o processo de avaliação no Centro de Treinamento ‘Padre Bellini’. “Pretendemos montar um elenco forte, em busca do acesso, mas também queremos dar chance aos jovens talentos”, justificou o presidente Lauro Valim. A avaliação é destinada a atletas nascidos a partir de 1998 e os interessados devem entrar em contato com o diretor Fábio Reis no telefone (18) 9.9753.5178.

Sobre as contratações já anunciadas, mas que ainda dependem da assinatura e registro dos contratos, o que deve ocorrer na apresentação do elenco, no dia 15 de fevereiro, Valim explicou que “elas (contratações) estão sendo discutidas pela comissão técnica e o novo gerente de futebol, com ampla participação da diretoria”.

Da temporada passada, quatro jogadores receberam propostas e aceitaram continuar no VOCEM: o lateral Nathan, o zagueiro Diego ‘Bebê’, o volante Lucas ‘Jacaré’ e o meia atacante Juninho, todos completarão 23 anos, idade limite da competição em 2021.

As novidades anunciadas pela diretoria são: o goleiro Geilson Lugão (21 anos), com passagens por Volta Redonda, Penapolense e Sampaio Correia; o meia atacante ‘Favela’ (21 anos), vice-campeão da Segundona paulista em 2020 com o Bandeirante do Birigui e passagens pelo América de Rio Preto e Osvaldo Cruz; o médio volante Roberto (20 anos), com atuações pelo Atibaia, Chapecoense e Nacional; o zagueiro Luiz Fernando (22 anos), com passagens pelo São Caetano, Central, Botafogo-PB e o meia atacante Leozinho (22 anos), que vestiu as camisas do Rio Claro, Santa Cruz do Pernambuco e ainda disputou a Segundona em 2020 pela Francana.

O novo gerente de futebol do VOCEM, Augusto Sobrinho, foi o treinador do Manthiqueira em 2020. O clube de Guaratinguetá, mesmo com um orçamento limitado, chegou às semifinais da Segundona, sendo eliminado pelo campeão São José, de São José dos Campos.

Do elenco que dirigiu, Augusto já acertou a vinda de três jogadores: o médio volante Douglas Carvalhan (22 anos), que também defendeu o Taboão da Serra e a Portuguesa; o zagueiro Vinícius ‘Cachorro’ (22 anos), com passagens pelo Águia, Aparecidense e Goiás, e ainda o meia atacante Mateus ‘Piauí’ (21 anos), com atuações pelo Náutico, Três Passos e Independente.

INÍCIO – A diretoria mariana acredita que a Federação Paulista de Futebol deverá programar o início do Campeonato Paulista da Segunda Divisão para o mês de abril, apesar dos atuais números crescentes da pandemia do novo coronavírus. No entanto, os dirigentes imaginam que os estádios não receberão torcida: “Vamos torcer pra situação sanitária melhorar para que nosso torcedor possa voltar aos estádios”, torce o presidente Valim.