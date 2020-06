Velório e sepultamento de José Gomes acontecem na terça-feira

Mudanças na programação de despedidas fúnebres ao Sargento da Polícia Militar Roberto José Gomes, de 55 anos, que morreu na tarde desta segunda-feira.

Inicialmente, a pretensão era iniciar o velório na noite desta segunda-feira e realizar o sepultamento na manhã da terça-feira, mas a família, em consulta ao serviço funerário, concordou em concentrar as despedidas somente na terça-feira.

Com isso, o velório terá início às 7 horas, numa das salas do Centro Funerário São Vicente, localizado na avenida Abílio Duarte de Souza, e o sepultamento foi adiado para às 15 horas, saindo o féretro em direção ao Cemitério Municipal da Saudade às 14h30.

‘Zé Gomes’, como era conhecido, morreu na tarde desta segunda-feira, dia 15 de junho, aos 55 anos de idade, em sua casa, no Conjunto Habitacional Inocoop. Ele já estava aposentado como Sargento da Polícia Militar, com atuação durante muitos anos no Batalhão da PM em Assis.

Há alguns meses, o policial lutava contra um câncer, tendo sido submetido a cirurgia e tratamento no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, e no Hospital Regional de Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!