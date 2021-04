Unesp mantém grupo de apoio psicológico aos familiares de vítimas da COVID-19

A pandemia da COVID-19 tem produzido diversos sofrimentos e desafios: distanciamento social, medos, angústias, além de diversos tipos de perdas.

Para algumas pessoas, enlutadas pela morte de um familiar ou amigo, as perdas e dores são ainda maiores.

Diante desse cenário de perdas e lutos, um coletivo formado por uma professora de psicologia e alguns estagiários de psicologia da UNESP -Universidade Estadual Paulista- ‘Júlio de Mesquita Filho’, campus de Assis, está oferecendo, há vários meses, grupos de acolhimento psicológico destinado aos familiares e amigos, maiores de 18 anos, que estejam sofrendo pela perda de um ente pelo novo coronavírus.

“O objetivo é oferecer um espaço de escuta e apoio ao luto. Sabemos que o luto é um processo doloroso, que precisa de tempo e espaço de acolhimento para ser elaborado”, explica Mariele Correia, envolvida no grupo.

O grupo está com novas vagas abertas e os encontros são semanais, realizados em ambiente virtual, com três opções de dias e horários.

No entanto, os coordenadores do grupo lembram que as vagas, por serem gratuitas, são limitadas e que haverá uma lista de espera caso a procura seja maior do que a quantidade de vagas oferecidas.

• Inscrições: de 12 a 22/04 pelo formulário: https://forms.gle/tu3NY6cu2LbrQimH7

• Data de início dos encontros: 26/04, 28/04 e 29/04.

• Encontros semanais, com três opções de horários: segundas, quartas ou quintas-feiras, das 18:00 às 19:30.

Prédio de psicologia da Unesp de Assis

Imagem: Divulgação