Há um sepultamento programado para este domingo, dia 30 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis

A senhora Florinda Batista Camargo, de 86 anos, que morava na rua Carlópolis, no Jardim Paraná, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!