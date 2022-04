Um sepultamento em Assis neste dia 9 de abril

Há um sepultamento programado para este sábado, dia 9 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 15 horas, será sepultada a ex-funcionária do Bradesco, Rosângela Marques de Oliveira, de 64 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.

REGIÃO – Na cidade de Ibirarema, às 11 horas, será sepultada a senhora Norminda dos Santos Ferreira, de 96 anos, que morava na rua José Severino Santos, na vila Adileta, em Assis.

Em Lutécia, às 15 horas, haverá o sepultamento de Adriana da Silva, de 49 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!