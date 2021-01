Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 28 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Benedito Cirilo do Nascimento, de 74 anos, que morava na rua Silvio Bombonati, na vila Tênis Clube, está sendo velado na Catedral de Assis, mas o horário do sepultamento aina não foi definido pela administração do cemitério.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!