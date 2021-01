Três sepultamentos em Assis neste sábado

Há três sepultamentos programados para este sábado, dia 16 de janeiro, em Assis.

No Cemitério Morada da Colina, no Jardim Canadá, no período da manhã, será sepultada Ivete de Campos, que morreu na capital paulista. O corpo deve chegar a Assis no período da manhã, mas não haverá velório.

O senhor Marco Antônio de Souza, de 60 anos, que morreu em São José dos Campos, estará sendo velado no Velório Municipal do Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento está marcado para às 14 horas, no Cemitério Municipal da Saudade.

Osvaldo Cunha, de 53 anos, que morreu em São Paulo, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30. O sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal da Saudade, às 15 horas.

Na vizinha cidade de Tarumã, às 16 horas, será sepultada a senhora Maria das Dores Ribeiro, de 74 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!