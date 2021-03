Três sepultamentos em Assis neste domingo

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 14 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Benedito Lino de Andrade, de 90 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h15. O sepultamento está marcado para às 10h30.

No período da manhã deve ser sepultada a senhora Olinda Álvaro, de 76 anos de idade.

O senhor Herculano Lopes Diniz, de 68 anos, será sepultado no período da tarde.

Na tarde de sábado, dia 13 de março, além dos sepultamentos já informados pelo JSOL – Jornal da Segunda On Line-, foram sepultadas mais três pessoas no período da tarde, no Cemitério Municipal da Saudade.

Maria de Lourdes Fomes Ferreira.

Pedro Lopes da Silva.

Daniel Marcelino Reis.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!