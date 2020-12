Três sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 1º de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Nenhum deles teve o horário definido ainda.

O número do telefone do Cemitério Municipal para confirmar o horário do sepultamento é o 3324-9259.

O senhor Antônio Souza de Andrade, de 94 anos, que morava na rua Benedito Spinardi, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

A senhora Vera Lúcia Miguel Lima, de 58 anos, morava na rua Nivaldo neres Gusmão, mas a família ainda não definiu o local do velório.

Durval Teodoro, conhecido como ‘Negão do Ferro Velho’, que morava na rua Antônio Zuardi, morreu no início da manhã e a família também não definiu o local do velório e horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!