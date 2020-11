TRE confirma candidaturas de José Fernandes e Aref Sabeh

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu, em sessão virtual realizada na tarde desta segunda-feira, dia 23 de novembro, rejeitar o pedido de impugnação do registro de candidatura do prefeito reeleito de Assis, José Aparecido Fernandes, do PDT, e de seu vice, Aref Sabeh, do PSDB, que compunham a coligação “Quem ama cuida”.

O Ministério Público em Assis e o Procurador Regional Eleitoral defendiam a impugnação do registro das candidaturas alegando que o prefeito José Fernandes, do PDT, já possui uma condenação em órgão colegiado, mas o relator do TRE, que teve o voto acompanhado pelos demais membros da Corte, entendeu que ‘não houve lesão ao erário público’.

A condenação é referente a uma contratação de meios de comunicação em 2007, quando Fernandes era o presidente da Câmara Municipal de Assis.

Com a decisão do TRE, Fernandes e Sabeh devem ser diplomados pela Justiça Eleitoral na segunda quinzena de dezembro e empossados no dia 1º de janeiro, na Câmara Municipal, em sessão solene presidida pelo vereador reeleito Alexandre Cobra Vêncio, o Alexandre ‘Cachorrão’.

TRE manteve candidaturas e Fernandes e Sabeh (destaque)