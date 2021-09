Sub-20 – VOCEM vence e retorna ao G-3; Assisense é goleado pelo MAC

Faltando três rodadas para o término da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria sub-20, o VOCEM deu um importante passo para avançar na competição ao derrotar o Taquaritinga na casa do adversário. O Assisense, goleado no estádio Tonicão pelo Marília, continua sem vencer após sete jogos e só cumprirá tabela.

DERROTA – Nesta quinta-feira, dia 16 de setembro, atuando no estádio Antônio Vianna Silva, o Atlético Assisense, comandado pelo técnico Petrus Ricardo, perdeu para o líder Marília por 4 a 0. Foi a sexta derrota do time na competição. Leanilto, Dioguinho e Caio (2) foram os autores dos gols do MAC, líder isolado do Grupo 2.

O ‘Falcão do Vale’ perdeu com: Rafael; Hugo Mantovani, Emerson, Jansen e Lucas; Yanndro, Kenji, Rodrigo e Guilherme Serpa; Gabriel e Guilherme Akira. No transcorrer da partida, entraram: Valmir, Gabriel Luiz, Gabriel Lucas e Bryan.

Na súmula, o árbitro Clayton de Oliveira Dutra informou que a taxa de arbitragem não foi recolhida pela diretoria do Assisense.

Com apenas um ponto conquistado, no empate contra o Penapolense na primeira rodada em jogo no estádio Tonicão, o Assisense não tem mais chances matemáticas de classificação e apenas cumprirá tabela nos últimos três compromissos contra: VOCEM, XV de Jaú e Taquaritinga.

VITÓRIA – O VOCEM, do técnico Júlio César ‘Juca’, foi até Taquaritinga nesta quinta-feira, dia 16, e conseguiu uma vitória que o recoloca no G-3, grupo dos três primeiros colocados que avançam à segunda fase do Campeonato Paulista sub-20.

O único gol do time marianinho foi marcado por Ismael, nos acréscimos da primeira etapa, em cobrança de penalidade máxima, após falta sofrida pelo atacante Wilton ‘Wiltanque’.

O gol garantiu a vitória do ‘Esquadrão da Fé’, que chegou aos 12 pontos e ultrapassou o Penapolense, que foi derrotado em Jaú e permaneceu com 10.

O VOCEM venceu em Taquaritinga jogando com: João Guiotti; Caio, Felipe, Ítalo e Thiago; Richard, Raul, Léo Fontana e Ismael; Wilton ‘Wiltanque’ e Pedrinho. Entraram: Guilherme ‘Avaré’, Gustavo ‘Maranhão’, Gustavo ‘Carioca’, Murilo Alves, Ayoub e Pedro Fraga.

Geromel, ‘Cabeleira’ e Jhonatan, lesionados, desfalcaram o VOCEM, que ainda terá três compromissos contra Assisense, Marília e Penapolense.

RODADA

Taquaritinga 0 x 1 VOCEM

Assisense 0 x 4 Marília

XV de Jaú 2 x 1 Penapolense

CLASSIFICAÇÃO

Marília – 19

XV de Jaú – 16

VOCEM – 12

Penapolense – 10

Taquaritinga – 03

Assisense – 01

Time sub-20 do VOCEM comemora vitória em Taquaritinga