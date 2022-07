Sub-20 do Assisense estreia na segunda fase neste sábado

O Clube Atlético Assisense estreia na segunda fase do Campeonato Paulista da categoria sub-20 neste sábado, às 15 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão.

A novidade no ‘Falcãozinho do Vale’ será o retorno do técnico Fernando Santos. Ele erá o quinto treinador na temporada.

Até a sétima rodada da primeira fase, o time era comandado por Rondinely Konder, numa parceria entre a diretoria do Assisense e um grupo de Ourinhos. A partir da oitava rodada, com o rompimento do acordo, o time passou a ter um treinador a cada uma das três últimas rodadas: Petrus Ricardo, que é o atual presidente do Esporte Clube Paraguaçuense, Fabiano Brás, técnico da equipe principal, e o preparador físico Márcio Luiz.

O Assisense, terceiro colocado do seu grupo na primeira fase, com 17 pontos conquistados numa campanha de 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, receberá o Desportivo Brasil, de Porto Feliz, que terminou a primeira fase da competição como líder de sua chave ao somar 23 pontos. Foram 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota.

Nesta segunda fase, Assisense e Desportivo Brasil estão no Grupo 17, ao lado de São Caetano e Ibrachina, de São Paulo, que já se enfrentaram na quarta-feira, com vitória do time do ABC pelo placar de 1 a 0.

Os dois primeiros do grupo avançam na disputa.

ARBITRAGEM – Para a estreia de Assisense e Desportivo Brasil na segunda fase, a Federação Paulista de Futebol escalou João Augusto Mariano de Oliveira, de 37 anos, para apitar o jogo, com assistência de Ricardo Bussete, de 46 anos, e Lucas Castilho Silveira, de 38.

Fernandinho Santos conversa com os jogadores antes do treino no Tonicão

Imagem: Divulgação