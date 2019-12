Três sepultamentos em Assis nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 18 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Nenhum deles teve o horário confirmado pela administração do Cemitério Municipal.

A senhora Floriza Alves da Silva, de 88 anos de idade, que morava na rua Sebastião Leite do Canto, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

O velório da senhora Josefa Ivone Tonão Alves, de 82 anos, moradora da rua Vinícius de Moares, no Parque das Acácias, acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

O corpo de Mário Rosa Dalgizo, que morreu na cidade de Jaú, será transladado para Assis e não há informações sobre o local do velório.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

Caso queira obter mais detalhes sobre horário do sepultamento, basta entrar em contato com o Cemitério Municipal da Saudade, no telefone 3324-9259, ou no Centro Funerário São Vicente, pelo número 3321-4102.