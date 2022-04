Sepultamentos em Assis neste dia 28 de abril

Sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 28 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Laércio Sanches Ortega, de 80 anos. O velório ocorre na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

Maciel Henrique Silveira Batista, de 45 anos, que morreu em São Paulo, será transladado para Assis. O velório acontecerá na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não tem previsão do horário de chegada do corpo e início do velório.

REGIÃO – A senhora Abigail Camargo Pinto, de 88 anos, está sendo velada em Florínea e será sepultada no final da manhã, às 11 horas.

Em Paraguaçu Paulista, haverá o sepultamento do senhor Moacir Franceschini, de 78, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!