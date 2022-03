Sepultamentos em Assis neste dia 26 de março

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 26 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Suzeli Maria Lima Silva, de 70 anos. O velório ocorre na sala 1 do Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Logo depois, às 14 horas, acontecerá o sepultamento do senhor Gidinaldo Santos Moreira, de 67 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 9 horas, será sepultado o senhor Francisco Carlos Chizoline, de 66 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Também em Cândido Mota, no final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Carlos Francisco Ferreira, de 68 anos, que morreu em Botucatu. Ele está sendo velado no Velório Municipal de C. Mota.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!