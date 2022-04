Sepultamentos em Assis neste dia 18 de abril

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 18 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Marcos Antônio da Costa, de 62 anos, que morava na rua Osvaldo Rodrigues, na vila Ouro Verde, está sendo velado no próprio cemitério e será sepultado às 11 horas.

No mesmo horário acontecerá o sepultamento do senhor João Henrique da Silva, de 68 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

O comerciante Benedito Ferreira de Lima, de 60 anos, conhecido como ‘Benê’, proprietário do restaurante ‘O Casarão’, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento ocorrerá às 16 horas.

Josuel Lucas Marques, que foi morto na rua Pompeia, na vila Progresso, será sepultado nesta segunda-feira, mas a família ainda não definiu o local do velório e horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Tarumã, será sepultado o senhor Manoel Bento da Silva, de 79 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Atualizado – 8h27