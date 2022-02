Sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 15 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultada Daiane Aparecida do Nascimento, de 38 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h15.

No final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento de Luís Carlos Ribeiro dos Santos, de 32 anos, que morreu em Marília e está sendo velado no Cemitério da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!