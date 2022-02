Sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O corpo de Demich Lima de Sá, de 91 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento está marcado para às 10h30.

O senhor João Marinho Sobrinho, de 79 anos, que morava na rua Maria Alice de Carvalho, na vila Maria Isabel, está sendo velado no próprio cemitério e será sepultado às 16 horas.

Também no período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Benedito Malaquias Sobrinho, de 74 anos, que está sendo velado na rua da Matriz, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento da senhora Delícia Perilho Gomes, de 74 anos, que morreu em Marília.

O professor Jair Isaías Kapan, de 50 anos, que atuava no curso de Psicologia da Unesp de Assis e morreu na tarde deste domingo, vítima de infarto, será sepultado na cidade de Canarana, no estado do Mato Grosso.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!