Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há cinco sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 8 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Francisco Cândido Filho, de 77 anos de idade.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria de Lourdes Miranda Magalhães Santos, de 85 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h45.

No mesmo horário, 14 horas, será sepultado Francisco Félix de Souza, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h45.

O senhor Waldemar Rui, de 87 anos, está sendo velado na Catedral de Assis, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento ocorrerá às 15 horas.

Também no período da tarde, às 15h30, acontecerá o sepultamento de Zara Sandi Jorge Keid, que morreu na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo.

REGIÃO – A senhora Ana Montechesi dos Santos, de 87 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, em Assis. Às 10 horas, o corpo será levado para Palmital, onde ocorrerá o sepultamento.

O servidor municipal de Cândido Mota, Otávio Ferreira, de 40 anos, conhecido pelo apelido de ‘Titanic’, vítima de acidente de trabalho ocorrido na tarde desta quarta-feira, no distrito de Nova Alexandria, está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado no final da manhã, às 11 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!