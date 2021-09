Há um sepultamento programado para este domingo, dia 12 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período a tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Roseli Antônia de Oliveira, de 62 anos, que morava na rua Lafaiete Santana, no Jardim San Fernando do Valley. O velório acontece no próprio cemitério.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!