Sepultamento em Assis nesta quinta-feira

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 26 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O corpo da senhora Jacira Leme de Souza Feigo, que morreu em São Paulo, será transladado para Assis, onde será velado e sepultado. Ainda não há informações sobre o local do velório e horário do sepultamento.

REGIÃO – O senhor Domingos da Silva, de 87 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, em Assis, mas o sepultamento ocorrerá na cidade de Maracaí.

Em Tarumã, no final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Guilhermina Corrêa Pereira, de 87 anos, mãe do padre Claudemir Pereira. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e às 10 horas, na Matriz Paróquia Santo André, ocorrerá uma missa e rito exequial.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!