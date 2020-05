Segundona só deve começar em setembro e sem torcida no estádio

A bola só deve rolar no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, onde estão inscritos VOCEM e Atlético Assisense, no mês de setembro.

Essa é uma data indicativa para o início da competição, caso as autoridades de saúde sinalizem não haver qualquer risco de contágio do coronavírus.

Parece estar sacramentado que não haverá público nos estádios, mas todas as partidas serão transmitidas, ao vivo, por um canal disponibilizado pela Federação Paulista.

Essas foram algumas das informações repassadas aos dirigentes dos clubes que participaram de vídeo-conferência no final da tarde desta terça-feira, dia 26 de maio.

Fábio Melo, presidente do Atlético Assisense, e Lauro Valim, dirigente do VOCEM, e os demais representantes de clubes fizeram um relato da situação enfrentada por cada um.

Em seguida, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos fez questão de enfatizar que o campeonato só acontecerá após ‘sinal verde’ do Departamento Médico da Federação Paulista. “Queremos voltar o futebol, mas com todas as medidas de segurança sanitária”, repetiu o homem que comanda a Federação Paulista de Futebol.

Além da segurança sanitária, Bastos Carneiro explicou que a competição será de uma “forma mais econômica”.

Antes, contou que a receita da Federação Paulista, a exemplo do que ocorreu com os clubes, caiu de maneira vertiginosa. “Todos nossos contratos foram revistos com valores muito abaixo dos inicialmente estabelecidos. Teremos que nos adequar à essa nova realidade”, pediu.

Em nenhum momento foi falado sobre valor da cota a ser repassada aos clubes e taxas cobradas pela Federação Paulista.

A entidade que organiza o futebol no estado já havia desobrigado os clubes profissionais a disputarem as categorias de base e antecipou que não punirá os clubes que desistirem da competição em 2.020. No entanto, pode haver inscrições de filiados que não estavam na lista inicial.

O Congresso Técnico realizado em fevereiro, os grupos e a tabela estão todos sem efeito. “Começaremos tudo do zero”, deixou claro o dirigente.

A Esportiva Santacruzense, inscrita no mesmo grupo dos times de Assis, já antecipou, por meio de seu presidente, que não terá condições de participar da disputa.

Outros dirigentes que não conseguiram manter vínculo de seus atletas que vinham treinando, estudam a possibilidade de usarem atletas do sub-20 no Campeonato Paulista da Série B, Sub-23.

Valim e Melo anunciaram que pretendem aguardar os próximos encontros para definirem como será o planejamento de seus clubes para a disputa.

Reinaldo Carneiro, da FPF, comandou a vídeo-conferência