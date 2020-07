Secretário da Fazenda é nomeado para substituir Clóvis Marcelino, que continua internado

Em razão da internação hospitalar do secretário municipal de Planejamento, Obras e Serviços, Clóvis Marcelino da Silva, que tenta se recuperar da COVID-19 na Santa Casa de Misericórdia de Assis, o prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, decidiu nomear o titular da Secretaria da Fazenda, Percy Cidin Amêndola Speridião, para, interinamente, ocupar o posto de Marcelino, acumulando as duas pastas.

A nomeação de Amêndola para responder cumulativamente pelas secretaria da Fazenda e Obras está publicada na versão eletrônica do Diário Oficial do Município, edição de quinta-feira, dia 23 de julho.

A Prefeitura Municipal não tem divulgado notícias a respeito do quadro clínico de Clóvis Marcelino, desde que ele foi internado, há cerca de 20 dias.

Uma informação, publicada no portal de notícias Assiscity, diz que o secretário foi internado no dia 9 de julho na Santa Casa de Misericórdia de Assis, em razão de o seu quadro de saúde ter se agravado, quando ele ainda aguardava resultado de exame do novo coronavírus, confirmado positivo no dia 15 de julho.

Com instabilidade na recuperação, o secretário de Obras já precisou ser removido para a Unidade de Terapia Intensiva da própria Santa Casa.

Clóvis Marcelino continua internado na Santa Casa