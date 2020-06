Secretaria confirma ‘mapa’ dos casos de coronavírus em Assis

Começou a circular, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 2 de junho, em diferentes grupos nas redes sociais, uma relação com números de casos de pacientes que teriam sido diagnosticados com COVID-19 em suas respectivas unidades de Saúde espalhadas no município de Assis.

“A informação é verdadeira, mas está desatualizada. Esses números correspondem ao quadro da sexta-feira, dia 29 de maio”, explicou a assistente social Daiane Vieira dos Santos Teodoro, que coordena a Atenção Básica na Secretaria Municipal da Saúde junto com a colega Camila de Moraes Delchiaro.

Até então, a UBS da Vila Operária liderava com o maior número de casos positivos em seu território de abrangência (11). Na sequência, aparecia a UBS Bonfim, com 10. A zona rural e as unidades vila Glória e Jardim Eldorado eram as únicas regiões sem caso positivo de coronavírus na cidade.

A coordenadora Daiane Vieira, explicou que os coordenadores das UBSs e Estratégias de Saúde da Família se reúnem, semanalmente, através de videoconferências para discutirem os números de casos confirmados e elaborar as ações, além de obterem informações de cada unidade sobre o monitoramento dos casos notificados.

Já a relação dos novos casos e locais onde esses pacientes são atendidos é atualizada diariamente.

De acordo com a lista, com dados da última sexta-feira, os casos confirmados de coronavírus em Assis estariam distribuídos nos territórios de abrangência das unidades básicas da seguinte maneira:

Vila Ribeiro – 08

Três Américas – 01

Colinas – 01

Vila Fiúza – 07

Vila Cláudia – 06

Cohab – 01

Zona Rural – 00

Vila Operária – 11

Vila Glória – 0

Parque Universitário – 01

Jardim Paraná – 03

Vitória – 01

Progresso – 02

Bonfim – 10

Bela Vista – 01

Maria Isabel – 04

Santa Clara – 01

Prudenciana – 01

Eldorado – 00

Total de casos – 59



Relação mostra os locais de casos registrados até sexta feira