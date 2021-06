Sai tabela da Segundona; Assisense e VOCEM se enfrentam na terceira rodada

Como prevê o Estatuto Torcedor, a Federação Paulista de Futebol divulgou na manhã desta terça-feira, dia 22 de junho -dois meses antes do início das disputas-, os grupos e a tabela de jogos da primeira fase do Campeonato Paulista da Série ‘B’, competição conhecida como ‘Segundona’.

VOCEM e Atlético Assisense estão no Grupo 2, juntamente com: Esportiva Santacruzense de Santa Cruz do Rio Pardo, Grêmio Prudente de Presidente Prudente, Osvaldo Cruz e XV de Novembro de Jaú.

O primeiro clássico de Assis está marcado para a terceira rodada. Domingo, dia 29 de agosto, às 15 horas, com mando do Assisense, ‘Falcão do Vale’ e ‘Esquadrão da Fé’ se enfrentam no estádio Tonicão num duelo dos treinadores Paulo César ‘PC’ e Betão Alcântara.

De acordo com a Federação Paulista de Futebol, não haverá público nos estádios, mas todas as partidas serão transmitidas com áudio e vídeo, ao vivo, por uma plataforma digital.

O Clube Atlético Assisense, do técnico Paulo César ‘PC’, estreia no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis, domingo, dia 22 de agosto, às 15 horas, contra a Associação Esportiva Santacruzense, de Santa Cruz do Rio Pardo.

No mesmo dia e horário, o VOCEM, comandado por Betão Alcântara, realiza sua primeira apresentação longe de casa. Em Presidente Prudente, no estádio ‘Paulo Constantino’, o ‘Esquadrão da Fé’ enfrentará o Grêmio Prudente.

Pelo Grupo 2, onde estão os dois clubes de Assis’, Osvaldo Cruz e XV de Novembro de Jaú completam a primeira rodada, se enfrentando no estádio ‘Breno do Val, em Osvaldo Cruz, no mesmo dia e horário.

Na segunda rodada, dia 25 de agosto, quarta-feira, às 15 horas, o VOCEM estreia no estádio Tonicão, recebendo o Osvaldo Cruz, enquanto o ‘Falcão do Vale’ viaja até a cidade de Jaú, onde enfrentará o tradicional XV de Novembro, no estádio ‘Zezinho Magalhães’, no mesmo dia e horário.

Dos seis clubes de cada grupo, participantes na primeira fase, somente os três primeiros avançam na competição, que passará a ser disputada no sistema eliminatório em dois confrontos.

Acompanhe como ficaram os grupos.

GRUPO 1

América (São José do Rio Preto)

Internacional (Bebedouro)

Catanduva

Taquaritinga

Fernandópolis

Matonense (Matão)

GRUPO 2

Atlético Assisense

Santacruzense (Sta. Cruz Rio Pardo)

XV de Novembro (Jaú)

Grêmio Prudente (Pres. Prudente)

Osvaldo Cruz

VOCEM (Assis)

GRUPO 3

São Carlense (São Carlos)

Independente (Limeira)

Mogi Mirim

Rio Branco (Americana)

São Carlos

Itapirense (Itapira)

GRUPO 4

Flamengo (Guarulhos)

Guarulhos

Barcelona (São Paulo)

Colorado (Caieiras)

Mauaense (Mauá)

Paulista (Jundiaí)

GRUPO 5

Manthiqueira (Guaratinguetá)

Atlético Mogi das Cruzes

Esporte Clube União (Suzano)

Mauá

União Mogi das Cruzes

União Suzano

Primeiro clássico no Tonicão será dia 29 de agosto