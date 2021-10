Quase classificado, sub-20 do VOCEM recebe Penapolense hoje, no Tonicão

Nem mesmo a goleada sofrida diante do líder Marília na semana passada, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, tirou as chances da equipe do VOCEM garantir uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Com 12 pontos, o time marianinho, comandado pelo técnico Júlio César ‘Juca’, receberá o Clube Atlético Penapolense, do técnico Sérgio Caetano, na tarde desta quinta-feira, no estádio Tonicão.

Quarto colocado do Grupo 2, o VOCEM dificilmente não estará entre os cinco melhores nessa posição dos nove grupos. Se a primeira fase tivesse terminado na rodada anterior, estariam classificados: VOCEM e Ituano (12 pontos), Velo Clube, Nacional de São Paulo e União Mogi (11 pontos).

“Nosso grupo é bom. Queremos avançar e provar que a base do VOCEM pode revelar jogadores para a equipe profissional”, diz o técnico Juca, que terá como principal desfalque o atacante Wilton ‘Wiltanque’, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa. “Realizamos um teste no treino de ontem, mas infelizmente ele sentiu”, lamentou o treinador.

A semana foi conturbada na equipe sub-20 com a dispensa dos zagueiros Felipe e Ítalo, do lateral Dener e dos meio campistas Cabeleira, Jhonatan e William. “Eram peças fundamentais, que poderiam nos ajudar a ratificar nossa condição de classificados, mas respeitamos a decisão da diretoria. O restante do grupo também é forte e iremos avançar”, promete o treinador, sem entrar em detalhes sobre os motivos da saída dos seis atletas.

O VOCEM está escalado com: João Guiotti; Caio Roger, Gustavo ‘Carioca’, Thiago e Gustavo ‘Maranhão’; Léo Fontana, Ismael e Murilo Alves; Raul, Vitinho e Pedrinho.

O árbitro da partida decisiva para o VOCEM, que terá início às 15 horas, será Antônio Carlos de Souza Júnior, de 32 anos. Atuarão com o assistentes: Orlando Massola Júnior e e Ricardo Bussete, ambos de 45 anos.

A RODADA

VOCEM x Penapolense

Taquaritinga x Assisense

XV de Jaú x Marília

CLASSIFICAÇÃO

Marília – 22 pontos

XV de Jaú – 20 pontos

Penapolense – 16 pontos

VOCEM – 12 pontos

Taquaritinga – 04 pontos

Assisense – 04 pontos

Sub-20 do VOCEM está perto de garantir a vaga