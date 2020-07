PSOL Assis realiza pré-convenção neste dia 1º de julho

Apesar de o Congresso Nacional não ter definido ainda sobre o adiamento das eleições municipais, alguns partidos políticos de Assis já se estão movimentando nos bastidores, visando agregar forças para participar do processo eleitoral.

A primeira legenda a se reunir é o PSOL -Partido Socialismo e Liberdade-, que está convocando seus filiados e simpatizantes ao debate inaugural público sobre pré-candidaturas a vereador e prefeito.

Por conta da pandemia da COVID-19, o encontro não será presencial.

“A pré-convenção acontece nesta quarta-feira, dia 1º de julho, a partir das 19h15, e será realizada online, através do Google Meet, ferramenta de vídeo-conferência gratuita. Poderão participar filiados, simpatizantes e cidadãos com domicílio eleitoral no município”, explicou Pablo H. Scherrer, o ‘Pablo pra toda obra’, presidente do diretório municipal.

Segundo ele, para participar basta o interessado se inscrever no link https://meet.google.com/hxm-bvrd-eto

“Após a definição das pré-candidaturas, o programa de gestão para a cidade deverá ser aprimorado com efetiva participação popular, através da plataforma colaborativa ‘Se Assis fosse nossa’, criada pelo diretório municipal do PSOL, há mais de quatro anos na cidade de Assis”, contou.

O presidente da legenda reforça o convite: “Participe da construção de uma nova opção para Assis nesses 115 anos de história!”, e acrescenta: “Fique em casa, mas não fique de fora da política”.

Pablo finaliza explicando que: “mais do que uma pré-definição de candidaturas, o objetivo é articular uma mobilização para a construção de uma base que possa somar às construções populares já existentes na cidade e consolidar uma composição pluri-participativa com várias áreas, fortalecendo a possibilidade da representação popular coletiva na Câmara para a próxima legislatura, também nos conselhos e no Executivo”, concluiu.

Pablo ‘pra toda obra’ é presidente do PSOL na cidade