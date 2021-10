Promotor de Assis é homenageado pela Polícia Ambiental

Na manhã desta segunda-feira, dia 25 de outubro, o promotor assisense Luis Fernando Rocha, que atua no GAEMA -Grupo de Atenção Especializada em Meio Ambiente- no Estado de São Paulo, foi homenageado pela Polícia Ambiental.

A solenidade de entrega da medalha do ‘Cinquentenário da Polícia Ambiental de São Paulo’ ocorreu no Batalhão de Birigui e contou com a presença de inúmeras autoridades e convidados

“É motivo de muito orgulho ser reconhecido pelas ações em defesa do meio ambiente”, discursou Luis Fernando Rocha.

Luis Fernando Rocha recebeu Medalha do Cinquentenário

Foto: Divulgação