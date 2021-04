Programa de rádio sorteará brindes a quem doar agasalhos

Mais um incentivo para quem participar da ‘Campanha do Agasalho 2021’ desenvolvida pelo Fundo Social de Solidariedade do Município de Assis.

O programa ‘Acorda Assis’, levado ao ar na Rádio Interativa FM, promoverá um sorteio semanal de brindes às pessoas que depositarem algum agasalho, peça de roupa ou mesmo calçados numa caixa disponível no prédio da emissora, localizado na rua Benjamin Constant, 33, no centro da cidade.

A ideia, segundo os idealizadores da iniciativa, é estimular a participação da comunidade na ‘Campanha do Agasalho 2021’ e ajudar quem passa por dificuldades para se proteger no inverno.

O procedimento para participar é simples.

O doador deposita a peça de roupa no caixa disponível no prédio e preenche um cupom com seu nome e telefone de contato.

“Para evitar qualquer risco de transmissão ou contágio do novo coronavírus com o compartilhamento de uma caneta, o doador deve informar seus dados na recepção do prédio, onde uma pessoa se encarregará de preencher o cupom e depositar numa urna”, explicam os idealizadores da campanha.

Na sexta-feira, durante a transmissão do programa, que vai ao ar das 6 às 7 horas, os cupons serão sorteados.

Para esta sexta-feira, dia 30 de abril, os radialistas já conseguiram alguns brindes para o sorteio: um frango assado (Bar do Léo), um kit espetinho (Açougue Nelore), uma cartela de 30 ovos e um kit cosméticos, oferecidos por ouvintes.

No final de semana, os brindes serão entregues na casa dos doadores sorteados.

Os organizadores da campanha estarão disponibilizando outros pontos de arrecadação nos bairros da cidade, mas dependem das caixas fornecidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

No Inocoop, a Padaria Brunela já se colocou à disposição para ser um ponto de arrecadação, assim como a Padaria Santo Antônio, na avenida Davi Passarinho, na vila Prudenciana, e a Auto Capas Cristo Rei, na vila Xavier.

No prédio da Rádio Interativa, já começaram as doações