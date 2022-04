Professores municipais têm assembleia decisiva nesta quinta-feira

Acontece nesta quinta-feira, dia 31 de março, as 19 horas, no Clube da Terceira Idade (em frente à Rodoviária de Assis, uma assembleia convocada pelo Sindicato dos Servidores Municipais destinada aos professores da rede municipal, mas que pode reunir outras categorias de servidores.

A pauta principal do encontro é o piso nacional do magistério, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Governo Federal.

Nas escolas municipais, faixas foram fixadas convocando os professores para a assembleia.

Eles reivindicam o cumprimento da Lei Nacional do Piso, com reajuste de 33,24%.

No entanto, o encontro poderá reunir outras categorias de servidores, insatisfeitos com a falta de aumento salarial nos últimos anos e preocupados com as denúncias de assédio moral.

Após informações fornecidas pelos advogados do Sindicato dos Servidores Municipais, os professores devem decidir se aguardam uma manifestação da Prefeitura, se impetram uma ação judicial para o cumprimento da lei federal ou se entram em greve, como estão fazendo vários cidades no país.

“Todos servidores podem participar da assembleia para ajudar a decidir os rumos do movimento iniciado pelos professores”, disse Paulo Tito, presidente do Sindicato dos Municipais.

CONVITE – Em entrevista ao programa ‘Acorda Assis’, nesta quinta-feira, dia 31, o presidente do Sindicato dos Servidores, Paulo Tito, convidou o prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, a comparecer à reunião no Clube da Terceira Idade. “Como sempre, ele será bem recebido e terá a oportunidade de se manifestar sobre o assunto diretamente aos professores”, disse.

Faixas foram fixadas nas escolas municipais convocando para assembleia