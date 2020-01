Professor de Assis comanda preparação física do Grêmio, semifinalista da Copinha

O professor de Educação Física Osvaldo Donizete Siqueira, de 55 anos, natural de Assis, morador da vila Operária por quase 30 anos, filho do ex-treinador do VOCEM, Osvaldo Siqueira, é um dos integrantes da comissão técnica do Grêmio de Futebol Portoalegrense, que está muito perto de chegar à histórica decisão da Copa São Paulo de futebol júnior.

O time gaúcho faz a semifinal no final da tarde desta quarta-feira, dia 22 de janeiro, contra o Oeste de Itápolis, na Arena Barueri.

Quem vencer, decidirá o título contra o vencedor contra o Internacional-RS, que eliminou o Corinthians-SP na noite desta terça-feira, no mesmo estádio, ao vencer por 3 a 1.

Osvaldo Siqueira está na segunda passagem pelo Grêmio, após um trabalho desenvolvido na década de 90, interrompido para que ele pudesse se dedicar à carreira acadêmica na Ulbra-RS onde, atualmente, coordena o Curso de Educação Física.

Siqueira voltou ao tricolor gaúcho em 2.013, onde passou a comandar o trabalho de preparação física de todas as categorias de base, do sub-14 ao sub-20. “Trabalhamos o atleta para a fase de transição, numa preparação visando a chegada ao futebol profissional”, explica.

O coordenador da preparação física do Grêmio atua junto com o Departamento Médico e Departamento Técnico. “Atuamos junto com o preparador físico no desenvolvimento da força, recuperação técnica e até a fisiologia visando dar condições ao atleta para entrar no gramado”, explica o assisense, que garante: “O Grêmio trabalha forte e é exemplo de clube no país nesse segmento”, fala.

O objetivo da coordenação física das categorias de base “é entregar o atleta preparado fisicamente para chegar ao profissional”, resume Siqueira, formado na antiga Escola Superior de Educação Física de Assis, na década de 80.

Tendo o cuidado para evitar ‘queimar etapas’, Siqueira explica ser necessário ‘ter clareza quando o jogador está pronto e preparado para a carga de treinamento e jogo”, diz.

COPINHA – Osvaldo Siqueira pode fazer história no Grêmio, caso o clube chegue à decisão da Copa São Paulo, mas prefere não pensar nisso ainda. “Estamos a dois jogos do nosso principal objetivo, mas teremos um adversário muito forte pela frente (Oeste), que já eliminou grandes clubes desta competição.

Sobre a Copa São Paulo, ele garante não ter dúvidas: “é a mais difícil disputa para as categorias de base dos clubes profissionais do país”, mas não esconde o objetivo de toda a delegação gaúcha e dá a receita: “Precisamos ser competentes para vencer esse difícil obstáculo e chegar à decisão”, finaliza.

Osvaldo Siqueira (abaixo) coordena a preparação física do Grêmio, semifinalista da Copinha.