Ponte Preta estreia com vitória na Copa Master

A tradicional equipe da Associação Atlética Ponte Preta, do antigo bairro Três Porteiras, estreou com vitória na Copa Master/Taça Prefeitura, evento destinado a atletas maiores de 50 anos de idade.

A rodada de abertura da competição organizada pela Liga Assisense de Esportes, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, aconteceu neste domingo, dia 26 de janeiro, no estádio Aristeu Rocha de Carvalho, o ‘Derac’, no Jardim Paulista.

Após a vitória da Unesp sobre o São Nicolau/Napoli/Adepa, com o placar de 1 a 0, se enfrentaram Ponte Preta e São Vicente.

Com gols de Vítor Nardi, Edinho e Paulinho Cantor, a ‘Macaca das Três Porteiras’ estreou com a vitória por 3 a 0.

A Ponte Preta, do técnico Willian, venceu com: Paulinho; Biro-Biro, Mirão, Pelé e Nado; Alicinho, Edinho, Zé Davi e Mé; Vítor Nardi e Paulinho Cantor. Durante a partida, entraram: José Roberto, Peninha, Chico, Carlinhos, Airton e Tubaina.

O São Vicente perdeu com: Bidia; Mi, Sinésio, Robertinho e Betinho Fogueira; Sid, Luiz Carlos Soró e Siqueira; Natinho, Ventania e Assis. No segundo tempo, entrou Pedro Biu.

O árbitro do confronto foi o Marquinhos Vinicius, com assistência de Adão Correia e Adilsinho Pereira.

O representante da Liga Assisense de Esportes nos dois jogos de domingo foi Luiz Carlos ‘Japonês’.

A segunda rodada da Copa Master acontecerá no gramado da Unesp, localizado na avenida Mário de Vitto, no Parque Universitário.

No próximo domingo, dia 2 de fevereiro, Ponte Preta e Barões de Palmital se enfrentam às 8 horas. Logo depois, haverá o confronto entre os anfitriões da Unesp contra o Leblon.

Informações e foto: Luiz Carlos ‘Japonês’